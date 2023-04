Umfrage unter Gästen: Keiner ist im Erzgebirge beliebter als Jens Weißflog

"Willkommen!" Ein Teil des Teams vom Hotel "Deutscher Kaiser": Hausmeister Jochen Herrmann (63, v.l.), Zimmerdame Kamila Hola, Leiterin Věra Maderová, Koch Filip Rysanek (46), Restaurantleiter Jiri Vaslcek (35). © Uwe Meinhold

Der jährlich ausgerichtete "Gästeliebling" ist ein Wettbewerb des Landestourismusverbandes Sachsen. Grundlage sind die Online-Bewertungen der Unterkünfte durch Gäste.

"Die Auszeichnung ist eine tolle Überraschung. Wir sehen sie als Erfolg für unser gesamtes Team, das sieben Tage die Woche von früh bis spät unsere Philosophie mitträgt: hervorragende Gastgeber zu sein", so Doreen und Jens Weißflog zu TAG24.

"Das macht uns sehr stolz und wir sind glücklich, dass unsere Hotelmannschaft diese Wertschätzung der Gäste erfährt."

Auch in der Kategorie Ferienwohnung überzeugte eine Herberge aus Oberwiesenthal: das Aparthotel "Deutscher Kaiser". Genau wie die Weißflogs freut sich Geschäftsführerin Věra Maderová sehr über die Auszeichnung.

Ähnlich gejubelt wurde in der "Märchenpension Rotkäppchen und der Wolf" in Großwaltersdorf nahe Seiffen. Wirt Bert Schreiber (60) und seine Frau Daniela wurden Sieger in der Kategorie Pension/Gasthof. "Das ist bereits das vierte Mal hintereinander", so Bert Schreiber.