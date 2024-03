Versuchte Messer-Attacke auf Jugendlichen im Erzgebirge

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Messerangriff in Aue. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei ermittelt zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, wobei der flüchtige Täter zurzeit noch unbekannt ist.

Was war passiert? Nach der Aussage des geschädigten 17-Jährigen verfolgte am Freitagabend ein Unbekannter den Jugendlichen vom Wettinerplatz in Richtung des Penny-Marktes in der Bockauer Talstraße und wieder zurück in Richtung Wettinerplatz.

"Auf Höhe Wettinerplatz/Wettinerstraße versuchte der Täter, den Jugendlichen mit einem Messer zu verletzen. Der Geschädigte konnte jedoch den Angriff abwehren und sich unverletzt in einem Hausaufgang in Sicherheit bringen. Der Angreifer flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Mulderadweg/Alfred-Brodauf-Straße", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: