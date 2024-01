Wintereinbruch im Erzgebirge! Auto kracht in Biathlon-Anlage, Training abgesagt

Doch der verschneite, abschüssige Weg hatte es in sich: "Aus unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn", sagt Polizeisprecher Lukas Reumund (45).

Der verschneite Weg über die Grenze zur Biathlon-Anlage ist eigentlich gesperrt, aber womöglich wartete der Russe mit seinem in Deutschland angemieteten Geländewagen MG ZS, bis ein Mitarbeiter der Anlage dort entlangfuhr, folgte ihm dann.

Unter Kokain und Amphetaminen stehend krachte am heutigen Dienstagmorgen im verschneiten Erzgebirgswald ein Russe (43) in den Sicherheitszaun der Zinnwalder Biathlon-Anlage.

Doch auch außerhalb des Erzgebirges könnte es bald wieder schneien: "Am Freitag fallen die Temperaturen wieder", sagt Meteorologe Florian Engelmann (35) vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Die Landespolizei ermittelt derweil wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, ein Drogentest schlug positiv auf Kokain und Amphetamine an.

"Zwei Frauen im Wagen wurden leicht verletzt", so Reumund weiter.

"Dabei kann es auch bis in tiefste Lagen Schnee geben. Sonnabend kann es nachts Frost geben, am Sonntag sogar Dauerfrost", so Engelmann.