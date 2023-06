Zum Start der Annaberger KÄT: TAG24 macht den Vergnügungs-Check

Annaberg-Buchholz - Die Annaberger KÄT in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) startet am heutigen Freitag in ihr 503. Rummeljahr. Bis 18. Juni locken Schausteller mit vielen Attraktionen. Reporterin Lena Plischke (24) machte vorab einen Vergnügungs-Check.