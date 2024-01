Zwischen Texas und Erzgebirge: Auswandererfamilie kehrt wieder zurück

Johanngeorgenstadt - Auswandern in die weite Welt ist für manche Menschen der Lebenstraum schlechthin. Und der Traum von der Rückkehr in die Heimat?

Ihre Hochzeit feierte das Paar bereits 2012 in South Padre Island, der südlichste Punkt in Texas an der Grenze zu Mexiko. © privat

Josephine Burke (38) tat beides und kehrte samt Familie nach einem kurzen Intermezzo in den USA wieder in ihre erzgebirgische Heimat nach Johanngeorgenstadt zurück. Wie kam es dazu?

Die 38-Jährige kannte die USA schon von ihrem High-School-Jahr in Montana, welches sie während der Abizeit dort verbrachte. Danach ging es erst mal zum Studium der Anglistik, Amerikanistik sowie der interkulturellen Wirtschaftskommunikation nach Jena.

"Dort lernte ich dann meinen zukünftigen Mann Eric Burke kennen, der aus San Antonio (Texas) stammt", so Josephine Burke.

2013 sagte das junge Paar zunächst "Goodbye Deutschland" und wanderte in die Heimat von Eric Burke (37) aus: Der neue Lebensmittelpunkt war nun der Ort College Station in Texas. "Mein Mann wollte dort sein Master-Studium abschließen", so die 38-Jährige.

Nach Abschluss des Studiums dann die Entscheidung: die Rückkehr nach Deutschland ins Erzgebirge. "Die Entscheidung fiel uns nicht leicht. Wir sind gerade Eltern geworden. Bei uns stand auch ein Neuanfang durch einen Umzug in Texas bevor", sagt Josephine Burke.