Hessen-AfD sauer: Landtag schließt Partei per Gesetz von Extremisten-Überwachung aus

Wiesbaden - In seiner wohl letzten Plenarsitzung dieser Wahlperiode hat der hessische Landtag mehrheitlich eine Gesetzesnovelle unter anderem zur Überwachung mutmaßlicher Extremisten verabschiedet. Die Mitglieder der AfD-Fraktion fühlen sich dadurch benachteiligt.

Die AfD im hessischen Landtag um den Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou (56, vorne) und den Parlamentarischen Geschäftsführer Frank Grobe (56, l.) hat die Gesetzesnovelle wiederholt heftig kritisiert. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Abgeordnete von CDU, SPD, Grünen und FDP votierten am heutigen Dienstag in Wiesbaden in namentlicher Abstimmung für das sogenannte "Demokratiepaket", Parlamentarier von AfD und Linke dagegen. Insgesamt gab es 100 Ja- und 20-Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.

Gemäß der Gesetzesänderung sollen die Mitglieder der G10-Kommission des Parlaments, die hinter verschlossenen Türen über bestimmte Überwachungsmaßnahmen des Verfassungsschutzes entscheiden, künftig persönlich gewählt werden. Damit haben die AfD-Abgeordneten nur eine theoretische Chance, ein G10-Kommission-Mitglied zu stellen.

Bislang wurden die Mitglieder nach unter anderem nach Größe der Fraktion und Parteizugehörigkeit benannt.

Die G10-Kommission bezieht sich auf Artikel 10 des Grundgesetzes, der das Brief-, das Post- sowie das Fernmeldegeheimnis verbürgt. Die Kommission kann dieses Recht nun in bestimmten Fällen einschränken und so eine Überwachung durch der Verfassungsschutz ermöglichen.