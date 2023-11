Kronprinzessin Victoria von Schweden kommt nach Hessen: Das hat es mit dem Besuch auf sich

Wiesbaden - Schon am Freitag in dieser Woche bekommt das Bundesland Hessen royalen Besuch aus dem skandinavischen Schweden.

Kronprinzessin Victoria (46) von Schweden kommt am Freitag nach Hessen. Ob ihr Ehemann Prinz Daniel (50, l.) von Schweden mitkommt, ist bislang nicht übermittelt. © Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Wie die hessische Landesregierung am Montag mitteilte, wird Kronprinzessin Victoria (46) von Schweden am kommenden Freitag in Wiesbaden erwartet.



Bei ihrem Besuch soll es darum gehen, den wirtschaftlichen Austausch der beiden Länder und die hessisch-schwedische Beziehung zu pflegen.

Demnach empfängt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) den adeligen Gast in der Wiesbadener Staatskanzlei.