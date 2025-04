Nest auf Strommast fängt Feuer: Storch hält Feuerwehr in Atem

Flörsheim/Bischofsheim - Ein Storchennest auf einer Stromleitung bei Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) hat in der Nacht Feuer gefangen. Zuvor waren bereits zwei Störche in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) an Strommasten ums Leben gekommen.

Doch nicht immer geht es glimpflich aus, wenn Störche und Stromleitungen aufeinandertreffen. So mussten am Dienstag in Bischofsheim im Landkreis Groß-Gerau die Feuerwehr und der Netzbetreiber ausrücken, weil ein Storch tot in einer Stromleitung hing.

Ein zweiter Storch habe auf dem Boden gelegen - ebenfalls tot, erzählte Bernd Petri, Weißstorchexperte beim Naturschutzbund Hessen (NABU), der als Gutachter vor Ort war.

Ein Einzelfall ist das nicht: Allein im Rhein-Main-Gebiet seien in diesem Jahr bereits zehn Störche an Hochspannungsmasten gestorben.