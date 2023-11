Ranking der deutschen Großstädte: Diese Stadt hat in Hessen die Nase vorn!

Wirtschaftskraft, Dynamik und Nachhaltigkeit sind die Faktoren des aktuellen deutschen Städterankings: So schnitten die hessischen Großstädte ab.

Frankfurt am Main/Darmstadt - Bei einem Städteranking hat Darmstadt mit seinen guten Noten in Hessen die Nase vorn. Frankfurt kann ebenfalls punkten, allerdings nicht in allen Bereichen.

Das Kongresszentrum in Darmstadt: Die Großstadt in Südhessen erzielte beim alljährlichen deutschen Städteranking unter den hessischen Städten das beste Ergebnis. © 123rf/happywarthog Die Stadt in Südhessen zählt der Studie zufolge bei Wirtschaftskraft, Dynamik und Nachhaltigkeit zu den Top Ten der deutschen Großstädte. In allen drei Bereichen landete Darmstadt unter den besten zehn von 71 analysierten Kommunen, wie aus der am heutigen Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von IW Consult in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Immobilienscout24 und der "Wirtschaftswoche" hervorgeht. Die Bankenmetropole Frankfurt punktete zwar beim Niveauranking (Rang 8), das die wirtschaftliche und soziale Lage beschreibt, kam bei Nachhaltigkeit aber nur auf Platz 42 und bei Dynamik auf Rang 13.

Bei der jährlichen Untersuchung werden die aktuelle Lage (Niveau) und Veränderungsraten (Dynamik) verschiedener Indikatoren von 71 kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Hessen Hessen greift durch: Verkauf von extrem scharfen "Hot Chips" verboten Analysiert werden Faktoren wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien und Lebensqualität. Ein zusätzlicher Nachhaltigkeitsindex umfasst ökonomische, ökologische und soziale Faktoren.

Kassel und Offenbach in allen drei Bereichen abgeschlagen