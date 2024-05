Überraschende Zahlen: So viele Erdbeben gab es letztes Jahr in Hessen

Über 100 Erdbeben wurden 2023 in Hessen aufgezeichnet. Allerdings waren nur wenige davon wirklich zu spüren. © Oliver Berg/dpa

142 Erdbeben hat der Hessische Erdbebendienst (HED) 2023 im Land registriert. Das hat das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Donnerstag als Betreiber in einem Jahresbericht mitgeteilt.

Nicht mitgezählt wurden dabei laut Mitteilung mehrere Hundert weitere Beben wie beispielsweise Steinbruchsprengungen.

Das Erdbeben bei Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) am 10. September 2023 etwa nahmen viele Menschen in der Region wahr, so das HLNUG: Das Beben schaffte es auf eine Lokalmagnitude von 3,1. Es richtete nach Angaben des HED aber keine größeren Schäden an.

Besonders häufig bebte die Erde wie schon in den vergangenen Jahren in der Region östlich von Bad Schwalbach im Taunus: Insgesamt verzeichnete der HED dort 71 Erdbeben mit einer Maximalmagnitude von 2,2. Auch im Oberrheingraben, im Mittelrheintal, im Odenwald und im Hintertaunus wurden demnach Erdbeben registriert.