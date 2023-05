Wohnungsnot in Frankfurt und Hessen, doch Zahl der neu gebauten Wohnungen sinkt

Wiesbaden - Die Zahl neuer Wohnungen in Frankfurt und ganz Hessen ist im Jahr 2022 gesunken.

Im Vergleich zum Vorjahr ging sie um 5,3 Prozent auf 21.745 zurück, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

In Hessen - insbesondere in Frankfurt und dem Ballungsgebiet Rhein-Main - herrscht schon seit geraumer Zeit ein großer Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen.