01.02.2024 11:09 25-jähriger Insasse in JVA ums Leben gekommen: Staatsanwaltschaft ermittelt

In der JVA in Waldeck ist am Dienstag ein 25-jähriger Strafgefangener ums Leben gekommen.

Waldeck - In der JVA in Waldeck (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Dienstagvormittag ein 25-jähriger Strafgefangener ums Leben gekommen. In der JVA in Waldeck kam ein Insasse bei einem Arbeitsunfall ums Leben. © Bernd Wüstneck/dpa Wie das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz jetzt mitteilte, kam der 25-Jährige bei einem Arbeitsunfall in der Tischlerei ums Leben. Eine Reanimation war nicht mehr möglich, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft Rostock habe die Ermittlungen aufgenommen, um unter anderem zu klären, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Die für die Bearbeitung von Arbeitsunfällen zuständigen Stellen wurden ebenfalls hinzugezogen, heißt es weiter. Allen Zeuginnen und Zeugen sei eine Betreuung des Kriseninterventionsteams angeboten worden. Der Strafgefangene hatte seit 2023 eine Freiheitsstrafe wegen Diebstahls mit Waffen verbüßt. Seine Angehörigen wurden von der Polizei informiert.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa