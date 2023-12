Abschiebung eskaliert: SEK stürmt Kirchen-Asyl

Schwerin - Am heutigen Mittwoch kam es im Rahmen einer Abschiebung zweier Männer aus Afghanistan in Schwerin zu einem Zugriff des SEK. Die Mutter hatte versucht, das Vorhaben der Beamten gewaltsam abzuwehren.

Die Spezialkräfte der Polizei Mecklenburg-Vorpommern fahren schweres Geschütz vor dem Zugriff auf dem Kirchengelände auf. © Bernd Wüstneck/dpa

Inzwischen sei die Lage unter Kontrolle, meldeten die Beamten aus Schwerin am Nachmittag.

Zuvor hatte eine geplante Abschiebung zweier Männer aus Afghanistan in einer Kirchengemeinde in der Ziolkowskistraße in Schwerin gegen 7.45 Uhr für großen Aufruhr gesorgt.

Wie die Polizei mitteilte, verlief der Einsatz anders als geplant, da eine 47-jährige Afghanin die Rückführung ihrer 18- und 22-jährigen Söhne verhindern wollte und sich den Beamten mit Androhung von Gewalt in den Weg stellte.

Nach erfolgloser deeskalierender Maßnahmen und aufgrund der Annahme einer "Gefährdungssituation" in der Wohnung auf dem Kirchengelände hatte die Spezialeinheit der Polizei Mecklenburg-Vorpommern schließlich gegen 10.40 Uhr zugegriffen.

Dort hielten sich sechs Personen auf: die 47-jährige Mutter, der 49-jährige Vater, zwei erwachsene Söhne im Alter von 22 und 18 Jahren sowie ein zehnjähriger Sohn und eine 13-jährige Tochter.