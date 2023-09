Aus fahrendem Auto auf Kinder geschossen: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Barth - Die Polizei in Vorpommern hat einen Schussvorfall mit Softairwaffen in Barth (Vorpommern-Rügen) vor wenigen Wochen aufgeklärt.

Mit den Luftdruckwaffen soll am 8. Juli aus einem fahrenden Auto heraus auf eine Kindergruppe geschossen worden sein, die dort per Rad unterwegs war, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Ein 13-jähriger Junge war dabei an der Hand verletzt worden. Die Schüsse kamen aus der Beifahrerseite des Wagens, der den Kindern damals entgegenkam. Die Täter flohen mit dem roten Kleinwagen.

Inzwischen wurden bei Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren in der Kleinstadt zwei solcher Waffen gefunden.

Diese wurden auch beschlagnahmt, sagte der Polizeisprecher. Die Tatverdächtigen, denen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, sollen keine Angaben dazu gemacht haben.