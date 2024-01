Erneuter Bauernprotest: Hunderte Traktoren erwartet

Rostock - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich wegen erneuter Bauernproteste am heutigen Freitag vor allem in und um Rostock auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Schon vor zwei Wochen blockierten Traktoren-Konvois die Autobahnzufahrten Rostock-Ost zur A19. © Frank Hormann/dpa

Aus verschiedenen Richtungen sollen sich ab 7 Uhr Traktoren auf den Weg in die größte Stadt des Landes machen. Die Organisatoren erwarten mehr als 500 Traktoren.

Die Polizei riet Verkehrsteilnehmern vorab, sofern möglich, auf Fahrten zu verzichten.

Auch in anderen Landesteilen sind am Freitag Aktionen geplant. Der Bauernverband Ostvorpommern will am Nachmittag auf mehreren Autobahnbrücken der A20 Flagge zeigen.

In Sülstorf (Ludwigslust-Parchim) soll es eine Kundgebung und in Kleeth (Mecklenburgische Seenplatte) ein Mahnfeuer geben.