Gemeiner Dieb beklaut Kinder: "Das war wirklich fies"

Der Einbrecher hat zwei Sparschweine aus dem Kinderzimmer mitgehen lassen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

"Das war wirklich fies", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die unbekannte Person war am späten Mittwochnachmittag in das Haus im Meiereiweg in Dummerstorf eingebrochen. Sie sei dann offensichtlich gezielt in den ersten Stock des Hauses gelaufen und habe dort sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Gestohlen habe der Dieb am Ende aber wohl nur die beiden Sparschweine und die auf dem Esstisch liegende Armbanduhr, wie der 50 Jahre alte Vater bei der Polizei angab.

Wie viel Geld in den Schweinchen der Kinder war, wollte die Sprecherin nicht verraten. "Das ist Täterwissen."