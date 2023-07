Mädchen (6) verschwindet in Anklam: Wo die Polizei sie findet, lässt das Herz aufgehen

Anklam - Diese Vermisstensuche klingt wie aus einem Kinderbuch: Ein müdes Mädchen hat in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald ) einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Auch ein Hubschrauber sollte zum Einsatz kommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Behörde mitteilte, war eine Großmutter in großer Sorge. Per Notruf meldete sich die Frau am Samstagnachmittag bei der Polizei. Demnach habe ihr Enkelin das Haus verlassen und sei verschwunden.

Die Beamten zögerten nicht lange und suchten in der Umgebung nach der Sechsjährigen. Auch ein Hubschrauber sollte zum Einsatz kommen. Das sei aber nicht mehr nötig gewesen, wie es hieß. Nach einer halben Stunde gab es Entwarnung.

Laut Polizei spielte das Mädchen Verstecken und kletterte in einen Karton im Kinderzimmer geklettert. Dort schlief sie ein.