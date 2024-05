Maritimes Volksfest in MV: Leinen los für die 22. Müritz Sail

Waren - Leinen los für die 22. Müritz Sail: Am Donnerstag (17.45 Uhr) wird im Stadthafen von Waren das erste maritime Volksfest der Saison in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet.

Bei der Müritz Sail sind Kuttersegler im Stadthafen unterwegs. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Die Veranstalter erwarten mehrere zehntausend Besucher.

Geboten werden bis Sonntag Regatten und andere Wettkämpfe auf dem Wasser sowie Party, Unterhaltung und Markttreiben im Stadthafen.

Estmals gibt es eine Angel-Messe - am Samstag und Sonntag in Röbel am Westufer der Müritz. Rund 40 Aussteller und Fachhändler sind angekündigt.

In Rechlin am Südufer findet ein mittelalterliches Hanse-Sail-Spektakel statt. Waren liegt am Nordufer.