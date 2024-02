Nach Leichenfund von Josephie Marie (†18): Todesursache klar!

Pasewalk - Knapp zwei Monate nach dem Fund einer toten 18-Jährigen in Pasewalk ( Mecklenburg-Vorpommern ) dauern die Ermittlungen an.

An diesem Ort wurde die 18-Jährige aus Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) tot aufgefunden. © Bernd Wüstneck/dpa

Inzwischen ist laut Neubrandenburger Staatsanwaltschaft die Todesursache geklärt. "Todesursächlich waren Stichverletzungen", schrieb eine Sprecherin der Behörde.

Zwei Tatverdächtige befinden sich demnach weiter in Untersuchungshaft. Weitere Einzelheiten könnten nicht bekannt gegeben werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die 18 Jahre alte Bewohnerin einer Pasewalker Behinderteneinrichtung war Anfang Dezember vermisst und am Abend des 7. Dezembers in einer Gartenanlage gefunden worden. Wenig später wurden ein 20-Jähriger und eine 19-Jährige festgenommen. Früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wohnten die beiden auch in der Behinderteneinrichtung.

"Haftsachen werden selbstverständlich als Eilsachen bearbeitet", hieß es nun von der Staatsanwaltschaft. Wie lange die Ermittlungen noch dauerten, könne aber nicht seriös beantwortet werden.