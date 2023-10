Männer klauen Zigarettenautomaten und flüchten in einen Wald: Nun sitzen beide in U-Haft

Malliß - Nach dem Fund eines gestohlenen Zigarettenautomaten bei Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sitzen zwei 37 und 40 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Eine Zeuge hatte am Dienstag zwei Männer beobachtet, die einen Zigarettenautomaten aus einem Auto luden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Richter am Amtsgericht Schwerin habe Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls und Sachbeschädigung erlassen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Der Staatsanwaltschaft zufolge sollen die Männer den Zigarettenautomaten am Dienstag in Heiddorf, einem Ortsteil der Gemeinde Neu Kaliß, gestohlen und mit einem Auto in ein Waldgebiet gebracht haben. Dort sollen sie den Automaten geöffnet haben.

Welche Mengen an Zigaretten und Bargeld sich darin befanden, sei noch Teil der Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte laut Polizeiangaben am frühen Dienstagmorgen zwei Männer beobachtet, die an einem Waldrand bei Malliß einen Zigarettenautomaten aus einem Auto luden. Als sie ihn bemerkt hätten, hätten die Männer in Richtung des Zeugen geschossen und seien vermutlich zu Fuß durch den Wald geflüchtet.

Bei der Fahndung nach den Männern wurden unter anderem auch ein Hubschrauber und Fährtenhunde eingesetzt.