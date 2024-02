Rotlicht-Viertel nicht nur für Insekten: Ostseebad bringt die Nacht zurück

Annett Storm vom Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft ist die Projektleiterin. © Jens Büttner/dpa

Helle Straßen sollen für ein gutes Sicherheitsgefühl sorgen. Doch die Lichtverschmutzung hat Auswirkungen auf Mensch und Natur.

Leuchten, die in die Häuser strahlen, stören den Schlaf und sind Fallen für Insekten, die diese umkreisen, bis sie sterben.

Um den Nachteilen vorzubeugen, hat die Gemeinde entlang der Ahrenshooper Straße Fulge fünfzehn neuartige Straßenlaternen installiert.

Die Leuchten haben zwei unterschiedliche Lichtfarben, die per Zeitschaltung ein- und ausgeschaltet werden. Es gibt in den Abend- und Morgenstunden oranges Licht und in der Nacht scheinen die Leuchten in Rot.