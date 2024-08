Sie trug keinen Helm: Radlerin stürzt in Kreisverkehr und stirbt Tage später

Stralsund - Eine Frau ist in Stralsund ( Mecklenburg-Vorpommern ) mit ihrem Fahrrad gestürzt und verstorben.

In Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) ist eine 84-jährige Radlerin im Kreisverkehr tödlich gestürzt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr die 84-Jährige am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr auf den Kreisverkehr im Hellmuth-Heyden-Weg.

Die Stralsunderin, die ohne Helm unterwegs war, stürzte aus bislang unbekannter Ursache.

Sie verletzte sich so schwer, dass sie von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Dort verstarb die 84-Jährige am gestrigen Dienstag infolge des Sturzes.