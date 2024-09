Streit vor Nachtclub eskaliert - Mann mit Messer schwer verletzt

Rostock - Bei einem Streit zwischen zwei Männern vor einem Nachtclub in Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ) ist einer der beiden mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden.

Vor der Tür habe der 44-Jährige ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen. © Stefan Tretropp

Die beiden 44-Jährigen waren zuvor in dem Nachtclub - laut einem Reporter handelte es sich dabei um das "The Camilla" - in Streit geraten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Vor der Tür habe dann einer der beiden ein Messer gezogen und mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen.

Auf Bildern vom Tatort sind unter anderem Blutspuren an der Tür eines Nachbarhauses und auf dem Bürgersteig zu sehen.