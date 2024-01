Taucher finden Wasserleiche im Hafen, vermisster Mann identifiziert

Rostock - Traurige Gewissheit im Fall eines 68-jährigen Vermissten. Taucher der Berufsfeuerwehr haben die Leiche des Mannes am heutigen Mittwoch auf dem Grund der Warnow im Rostocker Stadthafen gefunden.

Am Mittwoch machten Taucher der Feuerwehr die traurige Entdeckung im Rostocker Stadthafen. © Stefan Tretropp

Der seit dem 29. Dezember 2023 vermisste Mann konnte nach Angaben der Polizei nur noch leblos geborgen werden. Zuletzt war er bei einem Spaziergang mit seinem Hund gesehen worden.

Dieser war bereits am Silvester-Sonntag angebunden an einem Strandkorb am Kempowskiufer zusammen mit dem Rucksack des Mannes gefunden worden. Schnell stand der Verdacht im Raum, der 68-Jährige könnte ins Wasser gefallen sein.

Eine großangelegte Suche mit Booten der Wasserschutzpolizei und Taucher der Feuerwehr brachte im zweiten Versuch dann die traurige Gewissheit: Am Mittwochnachmittag bargen die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes.