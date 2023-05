Viele Wassersport-Fans und Musik-Freunde erwartet: 21. Müritz Sail startet am Himmelfahrtstag

Waren/Berlin - Mit einer Mischung aus Trendsport auf dem Wasser, Musik, Rundflügen und Markttreiben beginnt am Donnerstag (12 Uhr) die 21. Müritz-Sail.

Das maritime Volksfest, das als kleine Schwester der Rostocker Hanse Sail gilt, eröffnet traditionell die Saison der maritimen Volksfeste in Mecklenburg-Vorpommern. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Das maritime Volksfest in Waren an der Müritz will bis Sonntag wieder mehrere Zehntausend Schaulustige und Wassersportfreunde anlocken.

Als Höhepunkte gelten die zweite Auflage der German PumpFoil Masters (Deutsche Meisterschaften im Pump-Brett-Surfen), ein Höhenfeuerwerk, Segelwettfahrten sowie der mittelalterliche Markt am gegenüberliegenden Südufer in Rechlin.

Bei den PumpFoil Masters bewegen Starter die surfbrettähnlichen Gefährte mit Muskelkraft und starten im Stadthafen in den Disziplinen Slalom, Freestyle und im Teamwettbewerb.

Die Besten starten dann am 19. August beim Finale in Berlin. Außerdem soll es am Sonntag einen Rekordversuch geben: Möglichst viele Foil-Surfer sollen auf der Welle eines Motorbootes über die Müritz gleiten.

Das maritime Volksfest, das als kleine Schwester der Rostocker Hanse Sail gilt, eröffnet traditionell die Saison der maritimen Volksfeste in Mecklenburg-Vorpommern.