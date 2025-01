Wie bei "König der Löwen": Zoo trauert um seinen stolzen Mufasa

"Seine imposante Erscheinung, seine Bernsteinaugen und das beeindruckende Brüllen sind vielen Besucherinnen und Besuchern noch gut in Auge und Ohr", so der Zoo.

Im Alter von 16 Jahren starb das imposante Tier an einem Nierenleiden, wie der Zoo Stralsund am gestrigen Donnerstag mitteilte.

Auch in Zukunft soll die Löwenhaltung im Zoo Stralsund fortgeführt werden. Mufasa hat seine Gene in den Zuchtbüchern hinterlassen und bleibe der Zoofamilie in bester Erinnerung.