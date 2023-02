Bayerns Schlösser feiern Besucher-Ansturm

Das Schloss Neuschwanstein ist auch weiterhin Bayerns Tourismus-Magnet. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das seien fast dreimal so viele Besucher wie 2021, sagte Finanzminister Albert Füracker (55, CSU) am Mittwoch in München.

"Die Walhalla in Donaustauf, die Willibaldsburg in Eichstätt, die Burg Trausnitz in Landshut sowie das Alte Schloss Schleißheim und Schloss Lustheim waren besonders beliebt: 2022 konnte die Schlösserverwaltung dort sogar mehr Besucherinnen und Besucher als noch 2019 vor der Corona-Pandemie begrüßen", berichtete er.

Mit Abstand an der Spitze lag wie so oft Schloss Neuschwanstein: Dorthin zog es vergangenes Jahr mehr als 700.000 Besucher - nach 180.000 im Jahr 2021.