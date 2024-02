22.02.2024 09:43 Feuer in Oberbayern: Einfamilienhaus steht in Vollbrand!

Im Burgheimer Ortsteil Wengen in Oberbayern steht am Donnerstagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen.

Von Benedikt Zinsmeister

Burgheim - Im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Feuerwehrleute am Einsatzort in Wengen. © vifogra / Friedrich Wie die Polizei mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 8.15 Uhr zu dem Brand im Burgheimer Ortsteil Wengen alarmiert. Demnach stand das Einfamilienhaus am Schulweg in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten sich die Bewohner selbstständig aus dem Haus retten. TAG24 bleibt für Euch dran!

