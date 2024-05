Größte Blume der Welt: Hier steht die Müffel-Pflanze kurz vor der Blüte

Bayreuth - Sie gilt als größte Blume der Welt und stinkt gehörig: Die Titanwurz im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth wird in Kürze blühen.

Die Blüte lockt jedes Mal viele Besucherinnen und Besucher an. Der Garten verlängert in der Zeit deshalb die Öffnungszeiten für das Tropenwaldhaus bis 21 Uhr. Aktuell befinden sich dort drei dieser exotischen Pflanzen. Die bald blühende Titanwurz ist demnach 21 Jahre alt. Bisher hatte sie 2018 und 2021 geblüht.

Eine blühende Titanwurz ist dem Ökologisch-Botanischen Garten zufolge ein seltenes Ereignis. In Bayreuth wird es das neunte Mal seit 2014 sein.

Titanwurz (Amorphophallus titanum) stammt von der indonesischen Insel Sumatra. Die Blüte kann nach Angaben der Fachleute mehrere Meter hoch werden. Ihr Anblick ist aber nur von kurzer Dauer: Titanwurz blüht nur zwei Tage und Nächte. In der ersten Zeit sondert sie einen Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern ab, um Insekten zur Bestäubung anzulocken.

Auch in anderen botanischen Gärten kann man die besonderen Pflanzen bewundern. In Bonn und Frankfurt am Main ist man auf die Titanwurz-Nachzucht spezialisiert.