Landratswahl im Kreis Roth: Kein Kandidat sichert sich absolute Mehrheit

Das amtliche Endergebnis wird voraussichtlich am Dienstag bekannt gegeben, wie eine Sprecherin des Landratsamts sagte. Werden die vorläufigen Zahlen bestätigt, gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl.

Schwarz erreichte 49,41 Prozent der Stimmen. Das teilte das Landratsamt am Sonntagabend auf seiner Webseite mit. An zweiter Stelle lag mit einem sehr großen Abstand der CSU -Kandidat Jochen Münch, der es lediglich auf 27,09 Prozent brachte.

Bleiben im ersten Wahlgang alle Kandidaten unter der 50-Prozent-Marke, gibt es am zweiten Sonntag nach dem Wahltag eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten. In diesem Fall also zwischen Schwarz und Münch.