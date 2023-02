Mutmaßlicher Einbrecher in Keller erwischt: Auf der Flucht zieht er alle Register

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Der Mann soll am Dienstagmorgen in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sein, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige flüchtete demnach, als ein Bewohner ihn in diesem überraschte.

Zusammen mit einem Passanten verfolgte der Bewohner den mutmaßlichen Einbrecher und sie verständigten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Mann unweit des Tatorts fest. Dabei sei auch ein Polizeihund zum Einsatz gekommen. Der Mann erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen.

Weil er auf seiner Flucht auch durch die nahegelegene Regnitz geschwommen sei, half die alarmierte Feuerwehr auf der Suche nach der Beute. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut aus dem Haus.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls von Diebstahl und prüft, ob der Mann für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte.