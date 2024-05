Pfingstferien in Bayern: Hier wird es auf den Straßen besonders voll

München - Zum Beginn der Pfingstferien in Bayern müssen sich Reisende auf volle Straßen und Züge einstellen. Auch an den Flughäfen im Freistaat wird reger Betrieb erwartet.

Dichter Verkehr auf der A99 östlich von München: Wer Richtung Berge will, braucht Geduld. © Peter Kneffel/dpa

Auf den Straßen rechnet der ADAC angesichts des Ferienbeginns in elf Bundesländern mit zahlreichen Staus in Bayern. Vor allem an diesem Freitag und am darauffolgenden Wochenende müssen Reisende laut einem Sprecher starke Nerven mitbringen.



Besonders auf den Strecken Richtung Süden dürfte es laut ADAC zu Staus kommen, wie etwa auf der A99 Umfahrung München. Viel Verkehr könnte auch auf der A8 Richtung Salzburg sowie an den Grenzübergängen herrschen.

Auf der A9 sowie rund um Regensburg erwartet der Verkehrsclub Behinderungen wegen Baustellen. Weiter im Norden sieht er auch die A3 zwischen Nürnberg und Würzburg in beiden Richtungen und die A6 als besonders belastet. Auch hier verschärften Baustellen die Lage.

Für den Zugverkehr rechnet die Deutsche Bahn vor allem auf den Hauptverkehrsachsen mit einer hohen Auslastung. Besonders volle Züge erwartete eine Bahnsprecherin an diesem Freitag sowie am Pfingstmontag.