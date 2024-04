Rekordzahl bei Einbürgerungen: Von hier stammen die meisten neuen Bürger Bayerns

Rekordwert für den Freistaat: In Bayern wurden im Jahr 2023 viele Menschen zu neuen Bürgern. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

"Wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich am Ende dieses Jahres wieder einen neuen Rekord an Einbürgerung geben wird", sagte Joachim Herrmann (67, CSU) am heutigen Freitag bei einer Feier zur Einbürgerung mehrerer Neu-Staatsbürger in Fürth.

Die Einbürgerung von Zuwanderern sei laut dem Innenminister des Freistaats ein wichtiger Schritt der Integration in Deutschland. Damit erhielten die Menschen alle Rechte deutscher Staatsbürger, müssten aber gleichfalls die Pflichten einhalten.

Die meisten Einbürgerungen in Bayern gab es im Jahr 2023 von Menschen mit Herkunft aus dem Bürgerkriegsland Syrien, aus selbigem wurden insgesamt 10.235 Personen Neubürger. Es folgten Rumänien (2670), der Irak (2318), der langjährigen Spitzenreiter Türkei (1756) und die Ukraine (1657).