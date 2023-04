RSV-Welle nach Coronavirus-Maßnahmen: Säuglinge fünfmal so oft in Klinik!

München - Die Kinder in Bayern waren im vergangenen Herbst und Winter je nach Alter bis zu fünfmal häufiger wegen einer RSV-Infektion in einer Klinik als vor der Coronavirus -Pandemie.

RSV-Infektionen bei kleinen Kindern sorgen im Freistaat Bayern nach der Coronavirus-Pandemie vermehrt für Klinikaufenthalte. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Besonders heftig traf es Neugeborene und Säuglinge unter einem Jahr. Dies zeigt eine Analyse der Krankenkasse DAK, die der Deutschen Presse-Agentur in München entsprechend vorliegt.

Demnach sehen Mediziner im Freistaat vor allem erhebliche Nachholeffekte nach dem Abbruch der Kontakte durch die Coronavirus-Maßnahmen als direkte Ursache für das gehäufte Auftreten des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV).

Vor allem im zurückliegenden Herbst, aber auch noch im Winter waren die Kinderarztpraxen und Kliniken im Freistaat zeitweise überlastet, weil so viele mit dem RS-Virus infizierte Kinder in Bayern gleichzeitig behandelt werden mussten.

Die Kassendaten zeigen nun eindrücklich, wie groß diese Welle war: Die unter Einjährigen kamen deswegen im vierten Quartal 2022 fünfmal öfter in ein Krankenhaus als im vierten Quartal 2018. Der Anteil der Jüngsten auf den Intensivstationen hat sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht.

"Hochgerechnet auf alle im Freistaat lebenden Kinder mussten im Winter 2022 etwa 3350 Neugeborene und Säuglinge stationär behandelt werden", schildert die DAK. Bei den Kleinkindern, also den Ein- bis Zweijährigen, sei der Anstieg deutlich geringer ausgefallen. In Summe gelte: Allein von Oktober bis Dezember 2022 wurden fast doppelt so viele Kinder aufgrund von RSV in Kliniken behandelt wie in der kompletten Vor-Corona-Saison 2018/19, die ein Jahr umfasst.