"Sprachscreening" in Bayern: Kita-Kinder werden auf Deutsch-Kenntnisse getestet

Von Elke Richter

München - Um sicherzustellen, dass alle Erstklässler ausreichend Deutsch für einen guten Schulstart sprechen, gibt es in diesem Jahr erstmals ein flächendeckendes "Sprachscreening" in Bayern. Viele Eltern von Vier- und Fünfjährigen bekommen in die nächsten Zeit daher eine Einladung zum Sprachtest.