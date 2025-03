Auto gerät in Gegenverkehr: Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Niederbayern

Hinterschmiding - Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der B12 in Niederbayern sein Leben verloren.

Die Unfallstelle auf der B12: Der Autofahrer (51) erfasste den Motorradfahrer (†53) frontal. © Freiwillige Feuerwehr Herzogsreut

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 53-jährige Biker am frühen Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße in Richtung Freyung unterwegs.

Kurz nach Heldengut geriet ein entgegenkommender 51-jähriger Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Motorradfahrer zusammen.

Der Biker aus dem Landkreis Freyung-Grafenau wurde durch die Kollision in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis Freyung-Grafenau kommt, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.