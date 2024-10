Autofahrerin übersieht Fußgänger: Senioren-Paar stirbt bei abendlichem Spaziergang

Landkreis Rosenheim - Ein 88 Jahre altes Paar ist beim Überqueren einer Straße in Oberbayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Autofahrerin übersah das Paar laut Polizeiangaben. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten ein 88-Jähriger und seine gleichaltrige Partnerin am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, die Rosenheimer Straße in Niederaudorf zu Fuß überqueren.

Dabei wurden sie von einem Fiat frontal erfasst. Die 46 Jahre alte Frau aus dem südlichen Landkreis Rosenheim am Steuer des Wagens hatte das Paar den Angaben zufolge übersehen.

Mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Notarzt leisteten den beiden Schwerverletzten vor Ort Erste Hilfe. Beide erlagen ihren Verletzungen jedoch noch am selben Abend im Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Brannenburg leitet die Ermittlungen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständiger zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.