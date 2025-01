Einsturzgefahr! Haus bei Unfall mit vier Verletzten schwer beschädigt

Sonnefeld - Nach einem schweren Unfall in Oberfranken muss ein Haus mit einer Stützkonstruktion gesichert werden.

Auf glatter Straße rutsche das Auto und krachte frontal gegen das Gebäude. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei mitteilte, verlor der 30-jährige Autofahrer am späten Freitagabend auf glatter Straße die Kontrolle.

Sein Auto krachte deshalb mit voller Wucht gegen die Fassade des leerstehenden Gebäudes in Gestungshausen Sonnefeld (Landkreis Coburg).

Durch den Aufprall wurden der Fahrer und zwei weitere Insassen leicht verletzt. Eine vierte Person wurde im Wrack eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden.

Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser in Coburg und Lichtenfels. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.