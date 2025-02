Frontal in den Gegenverkehr: Frau stirbt nach schwerem Unfall im Allgäu

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos völlig zusammengedrückt. © Lisa Hild/EinsatzReport24

Der Unfall trug sich laut Polizei am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der St 2006 zwischen Immenstadt und Missen zu.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Auto einer 49-Jährigen ins Schleudern geraten und deshalb in den Gegenverkehr gekracht. Dort stieß das Auto frontal in den Wagen einer 46-Jährigen.

Beide Frauen wurden schwer verletzt und per Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die 49-Jähriger erlag dort noch am selben Tag ihren Verletzungen, so die Polizei.