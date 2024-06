Horror-Unfall fordert Todesopfer: Superbike-Fahrer stürzt und wird von Auto erfasst

Die Yamaha R1 liegt an der Unfallstelle. Für den jungen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der junge Mann war am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seiner 200 PS starken Yamaha R1 auf der B22 in Oberfranken unterwegs, als er kurz vor Ebrach im Landkreis Bamberg in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Superbike verlor und stürzte.

Der 27-Jährige schlitterte anschließend in den Gegenverkehr und wurde von einem entgegenkommenden VW Up erfasst, an dessen Steuer eine 72-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg saß.

Der Motorradfahrer aus dem Landkreis Schweinfurt blieb nach dem Zusammenstoß regungslos auf dem Boden liegen.

Obwohl die Rettungskräfte rasch an der Unfallstelle waren, blieben die Reanimationsversuche der Sanitäter erfolglos. Der 27-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.