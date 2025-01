Kia kracht in Gegenverkehr: Fahrerin stirbt, fünf weitere Verletzte

Weidenberg - Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag im Landkreis Bayreuth ums Leben gekommen.

Die Straße blieb bis zum Abend komplett gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die 73-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Kia auf der Staatsstraße 2181 zwischen Döhlau und Untersteinach unterwegs.

Sie fuhr in Richtung Weidenberg als sie in einer langen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr.

Zunächst streifte sie einen Opel aus Erlangen-Höchstadt, in dem eine 47-jährige Frau sowie deren neun und elf Jahre alten Kindern saßen.

Anschließend krachte der Kia in einen Audi aus Bamberg, in dem sich ein 62-jähriger Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin befanden.

Laut Polizei wurde die Unfallverursacherin aus dem Bayreuther Landkreis durch den Aufprall im Kia eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.