Kind rennt auf Straße und wird von Auto erfasst: Fünfjähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Arnstdorf - Ein Fünfjähriger ist in Niederbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Am Marktplatz in Arnstdorf ist ein Kind von einem Auto angefahren worden. © Christa Machtl/zema-medien.de

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf Höhe des Rathauses am Marktplatz in Arnstdorf.

Demnach lief der Junge hinter dem geparkten Auto seiner Eltern auf die Straße.

Ein 38-jähriger Opel-Fahrer aus Arnstdorf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an.

Das Kind wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Deggendorf geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.