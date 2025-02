Kurioser Auto-Unfall bringt Schiffsverkehr zum Erliegen

Roth - Ein Auto-Unfall hat den Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal in Bayern kurzzeitig lahmgelegt.

Der Wagen musste aus dem Wasser geborgen werden. © vifogra / Gutmann

Laut Angaben der Polizei rollte ein Auto mit zwei Menschen an Bord am Mittwoch gegen 20.15 Uhr im Landkreis Roth in den Main-Donau-Kanal.

Der Wagen war an einer abschüssigen Stelle abgestellt worden. Warum er ins Wasser rollte, blieb zunächst unklar. Vermutlich war kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen.

Die beiden Insassen konnten sich aus dem Auto befreien. Sie waren durchnässt und unterkühlt, aber unverletzt.

Der Ford versank vollständig im Main-Donau-Kanal. Der Schiffsverkehr musste zur Bergung kurzzeitig eingestellt werden, auch eine Schleuse wurde geschlossen. Gegen 22.15 Uhr konnte das Auto geborgen werden.