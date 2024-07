Mädchen klemmt sich Bein an Frontscheibe von U-Bahn ein

Nürnberg - In den fahrerlosen U-Bahnen in Nürnberg hat man freie Sicht durch die Frontscheibe. Das Bedienpult ist abgedeckt - ein beliebter Platz bei Kindern. Doch der ist nicht ungefährlich.

Blick durch die Frontscheibe einer vollautomatischen U3 in Nürnberg. Die Aussicht vom abgedeckten Bedienpult ist vor allem für Kinder verlockend. © Daniel Karmann/dpa

Ein Kind ist in einer fahrerlosen U-Bahn in Nürnberg mit dem Bein an der Frontscheibe stecken geblieben. Die Feuerwehr befreite das Mädchen, das den Einsatzkräften zufolge unverletzt blieb.



Nach Angaben der Verkehrsbetriebe VAG hatte das Kind am Montagabend auf dem Bedienpult an der Frontscheibe in einer U-Bahn der Linie 3 gekniet. Da die U-Bahnen auf dieser Linie autonom fahren, ist das Bedienpult abgedeckt.

Dabei geriet es laut Feuerwehr mit dem Bein zwischen Bedienpult und Frontscheibe. Die Eltern konnten es nicht befreien. Die Feuerwehr stemmte deshalb das Bedienpult mit Keilen leicht nach hinten.

Das Bedienpult sei generell nicht zum Sitzen da - auch wenn es wegen der Aussicht auf den U-Bahn-Tunnel verführerisch sei, betonte eine VAG-Sprecherin mit Blick auf den Vorfall.