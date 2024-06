Massencrash auf B8: Zehn Menschen teils schwer verletzt

Der Audi war plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte eine folgenschwere Kettenreaktion ausgelöst. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntag gegen 17.35 Uhr auf der B8 von Neustadt in Richtung Langenzenn zum Unfall.

Ein Audifahrer war circa 150 Meter vor der Zenntalbrücke aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Ein entgegenkommender Renault Clio konnte nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und erwischte so nur den Außenspiegel des Audis.

Anders der darauffolgende Skoda: Dessen Fahrer versuchte nach links auszuweichen und touchierte den Audi dadurch mit der rechten Seite seines Autos.

Durch den Aufprall schleuderte der Skoda weiter in den Gegenverkehr und stieß dort wiederum mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin und einem Renault Twingo zusammen.