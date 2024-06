Mit Hund auf dem Schoß! Betrunkener liefert sich wilde Verfolgungsjagd über A8

Mit seinem Husky auf dem Schoß raste ein Mann von Ulm bis nach München über die Autobahn. (Symbolbild) © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, westsib/123RF

Der 37-Jährige sei zunächst in der Nähe von Ulm auf ein anderes Auto aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Verletzt wurde bei dem Unfall am Freitag niemand.

Als es dann um den Personalienaustausch ging, fuhr der Mann davon - mit einem Hund an Bord.



Kurze Zeit später wurde sein Auto von der Polizei entdeckt. Bei der anschließenden Flucht raste der 37-Jährige dann teilweise mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde davon und überholte andere auch auf dem Standstreifen.

Zudem soll er seinen Husky auf dem Schoß gehabt haben. Der Mann beschädigte unter anderem in der Nähe von Augsburg mehrere andere Fahrzeuge, setzte seine Fahrt aber fort. Verletzt wurde dabei ersten Erkenntnissen nach niemand. Ob es Leichtverletzte gab, wird noch geklärt.