Schrecklicher Arbeitsunfall mit Häcksler: Mann greift in Maschine und verliert mehrere Finger

Otting - Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter! Ein 27 Jahre alte Fahrer eines Maishäckslers wollte lediglich eine Verstopfung in seiner Maschine beheben. Weil er den Motor jedoch nicht abstellte, kam es zu einem schweren Unfall .

Ein Mann (27) hat in Bayern bei einem Unfall mit einem Maishäcksler mehrere Finger seiner linken Hand verloren. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Wie die Polizeiinspektion Donauwörth am heutigen Samstagmittag mitteilte, verlor der Mann durch den Zwischenfall in Otting im Landkreis Donau-Ries am Freitag etwa gegen 19.45 Uhr Teile mehrerer Finger.

Zuvor war der 27-Jährige laut den Angaben der Beamten abgerutscht und somit mit seiner linken Hand in das Häckselwerk des Geräts gekommen.