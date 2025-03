Schwerer Unfall beim Abbiegen: Beifahrer (†18) stirbt

Ingolstadt - Bei einem Autounfall in Oberbayern ist ein 18-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen.

Bei einem nächtlichen Unfall kam ein junger Mann ums Leben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht, als der ebenfalls 18-jährige Fahrer des Autos in einen Parkplatz in Ingolstadt einbiegen wollte.

Wie die Polizei berichtete, übersah er dabei ein entgegenkommendes Auto einer 23-jährigen Frau, die ersten Einschätzungen nach zu schnell fuhr.

Die beiden Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass das Auto des 18-Jährigen kurz in die Luft katapultiert worden sei. Der Wagen der 23-Jährigen habe sich überschlagen und sei etwa 100 Meter weiter auf den Rädern zum Stehen gekommen.

Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige Beifahrer des abbiegenden Autos tödlich. Der 18-jährige Fahrer, die 23-jährige Fahrerin des anderen Unfallwagens sowie drei weitere Mitfahrer in ihrem Auto wurden leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.