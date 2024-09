Senior von Zug erfasst: Notarzt kann nur noch Tod feststellen

Burgkunstadt - Ein 71 Jahre alter Mann ist im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Senior war zuvor am Montagnachmittag zu Fuß unterwegs.

An einem Bahnübergang im Landkreis Lichtenfels ist es am heutigen Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Abend mitteilte, wollte der Fußgänger die Bahngleise von Burgkunstadt aus der Straße "In der Au" um kurz vor 16 Uhr in Richtung Altenkunstadt überqueren.

An der Stelle des folgenschweren Unfalls befindet sich demnach ein beschrankter Bahnübergang.

Als sich der Rentner gerade auf den Gleisen befand, rauschte ein Personenzug heran, dessen Lokführer zwar unmittelbar eine Notbremsung einleitete, eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern konnte.

Trotz sämtlicher Bemühungen der alarmierten Rettungskräfte konnte ein Notarzt vor Ort nur den Tod des Mannes aus Altenkunstadt feststellen.

Die Insassen des Zuges blieben bei dem Unfall unverletzt, sie konnten ihre Reise anschließend mit einem Ersatzbus fortsetzen.