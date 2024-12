Sie hatte keine Chance! Seniorin auf Radweg von VW erfasst und tödlich verletzt

Trabelsdorf - Sie hatte keine Chance! Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist in Bayern zwischen Priesendorf und Trabelsdorf auf einem Radweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Eine 78-Jährige hatte die Kontrolle verloren.

Eine 78 Jahre alte Autofahrerin hat am heutigen Dienstag die Kontrolle über ihren VW verloren - mit schrecklichen Folgen. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Polizeiangaben zufolge war die Autofahrerin mit ihrem VW gegen 11 Uhr im Landkreis Bamberg auf der Staatsstraße 2276 unterwegs, als sie aus noch ungeklärtem Grund in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Seniorin erfasste.

Diese war zu Fuß auf einem parallel zur Straße verlaufenden Fahrradweg unterwegs und hatte keine Möglichkeit, sich vor dem herannahenden Fahrzeug noch in Sicherheit bringen zu können.

Die 66-Jährige, die wie die Frau am Steuer des Volkswagens aus dem Landkreis Bamberg stammt, erlitt so schwere Verletzungen, dass sie am Ort des Geschehens den Kampf um ihr Leben verlor.

Die 78-Jährige, die mit ihrem Wagen erst an einem Baum zum Stillstand gekommen war, wurde bei der Kollision ebenfalls schwer verletzt und nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund von Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und anschließenden Aufräumarbeiten musste die ST2276 für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Die Beamten wurden von einem Sachverständigen unterstützt.